"Тревожный родительский сон": Кузнецова о переходе детей на "удалёнку"

Детский омбудсмен считает, что родители школьников напрасно беспокоятся по поводу возможного онлайн-обучения, потому что "больше никаких тревожных сигналов нет, и все увлечены началом учебного процесса".

"Некоторые родители в начале учебного года волнуются из-за возможного возвращения детей на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Никаких сигналов с начала учебного года не поступало, все увлечены вхождением в этот новый учебный год. Конечно, есть родительские тревоги по поводу перевода на "дистанционку". Это самый тревожный родительский сон", — заявила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

Она в очередной раз признала превосходство очной системы обучения школьников над дистанционным образованием.