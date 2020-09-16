Детский омбудсмен считает, что родители школьников напрасно беспокоятся по поводу возможного онлайн-обучения, потому что "больше никаких тревожных сигналов нет, и все увлечены началом учебного процесса".
"Некоторые родители в начале учебного года волнуются из-за возможного возвращения детей на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Никаких сигналов с начала учебного года не поступало, все увлечены вхождением в этот новый учебный год.
Конечно, есть родительские тревоги по поводу перевода на "дистанционку". Это самый тревожный родительский сон", — заявила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
Она в очередной раз признала превосходство очной системы обучения школьников над дистанционным образованием.
"Мы понимаем, что как не совершенствуй систему дистанционного образования, она никак не подменит очную. Эта тревога связана с неизвестностью — вдруг что-то случится. В разных регионах разная эпидемиологическая ситуация, но многие бы хотели избежать дистанционных мер", — сказала детский омбудсмен.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.