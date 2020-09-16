Депутаты Госдумы готовят законопроект, который запретит государственным высшим учебным заведениям вузами брать плату за обучение.
"Мы считаем, что коль скоро у нас гарантируется бесплатное получение высшего образования профессионального на конкурсной основе, недопустимо, когда в государственных учебных заведениях у нас всё больше и больше платных мест. Мы считаем, что все государственные вузы должны давать образование только бесплатно", — рассказал лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Лидер "СР" полагает, что платное обучение допустимо только в частных высших учебных заведениях.
"Частные вузы — пожалуйста, взимайте деньги. Это ваше право. Но государственные вузы должны обеспечивать выполнение нормы Конституции. И такую инициативу готовит фракция "Справедливой России" в Госдуме", — проинформировал депутат Миронов.
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