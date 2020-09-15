Врач-гастроэнтеролог рассказал о продуктах, потребление которых может вызвать поражение печени.
"37 процентов жителей России страдают от неалкогольной жировой болезни печени, причиной которой являются лишние жиры и сахара в рационе. При этом наиболее опасной в этом случае является фруктоза, которая перерабатывается в жиры, откладывающиеся в первую очередь в печени, а также стимулирует ее воспаление.
Люди нередко потребляют продукты с высоким содержанием такого сахара, считая их полезными" — рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов.
Среди продуктов, богатых фруктозой, врач перечислил соки, тропические фрукты и мёд.
"Это, например, соки. Там фруктоза в самой вредной форме — она растворена, быстро всасывается и поэтому сразу идет на переработку в жиры. При чрезмерном потреблении могут быть вредны для печени и некоторые фрукты, в частности, тропические. Особую осторожность нужно проявлять при включении в рацион мёда, который является абсолютным чемпионом по содержанию фруктозы", — заявил профессор "Аргументам и фактам".
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.