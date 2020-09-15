Профессор назвал продукты, которые поражают печень

Врач-гастроэнтеролог рассказал о продуктах, потребление которых может вызвать поражение печени.

"37 процентов жителей России страдают от неалкогольной жировой болезни печени, причиной которой являются лишние жиры и сахара в рационе. При этом наиболее опасной в этом случае является фруктоза, которая перерабатывается в жиры, откладывающиеся в первую очередь в печени, а также стимулирует ее воспаление.

Люди нередко потребляют продукты с высоким содержанием такого сахара, считая их полезными" — рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов.

Среди продуктов, богатых фруктозой, врач перечислил соки, тропические фрукты и мёд.