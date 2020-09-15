В Москве стартовал волонтёрский проект "Давай дружить!". Проект систематизирует помощь жителей столицы детям-сиротам.
"Москвичи смогут стать наставниками и старшими товарищами для детей из центров содействия семейному воспитанию. В столице стартовал проект социального волонтерства "Давай дружить!". Его цель — найти наставников и старших товарищей для детей-сирот и ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в столице живут 20,1 тысячи детей-сирот. 93,1 процента устроены в приемные семьи, остальные находятся в центрах содействия семейному воспитанию.
"Опекунство — не единственный способ помочь. Проект "Давай дружить!" позволит неравнодушным москвичам посвятить время детям, а также провести мастер-классы и обучающие лекции. Все желающие стать наставниками могут узнать о будущих подопечных на сайте проекта, где уже собрано более 20 историй детей из центров содействия семейному воспитанию и семейных центров. Там же можно оставить заявку на участие", — пояснила Анастасия Ракова.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.