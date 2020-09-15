В Москве стартовал волонтёрский проект помощи детям-сиротам

В Москве стартовал волонтёрский проект "Давай дружить!". Проект систематизирует помощь жителей столицы детям-сиротам.

"Москвичи смогут стать наставниками и старшими товарищами для детей из центров содействия семейному воспитанию. В столице стартовал проект социального волонтерства "Давай дружить!". Его цель — найти наставников и старших товарищей для детей-сирот и ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в столице живут 20,1 тысячи детей-сирот. 93,1 процента устроены в приемные семьи, остальные находятся в центрах содействия семейному воспитанию.