Лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждает, что Россия поражена четырьмя опасными "болезнями".
По мнению политика, пока все эти "болезни" не "вылечат", то порядка в стране не будет. "Болезнями" он назвал: Украину, Белоруссию, Ефремова и Навального.
"Это в свою очередь закончится беспорядком в желудках, а потом и ноги наши пойдут в другу сторону", — отмечает Жириновский.
Раимкул Аттакуров рассказал о настроениях в Киргизии, жизни и деятельности киргизов в России, в том числе во время коронавируса.