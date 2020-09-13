Жириновский назвал "болезни", которыми поражена Россия

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждает, что Россия поражена четырьмя опасными "болезнями".

По мнению политика, пока все эти "болезни" не "вылечат", то порядка в стране не будет. "Болезнями" он назвал: Украину, Белоруссию, Ефремова и Навального.