Руководитель крымско-татарской национально-культурной автономии Эйваз Умеров положительно высказался о предстоящей встрече с ПАСЕ. Он отметил, что наконец-то в Ассамблее увидят настоящее положение дел, а не то, что рассказывают татары, покинувшие Крым.

"Наконец в ПАСЕ возобладал здравый смысл и принято правильное решение. Для объективного понимания ситуации в Крыму, а именно с крымскими татарами, необходимо заслушать исключительно тех, кто проживает в российском Крыму. Мы, активные крымские татары, постоянно проживающие в российском Крыму, готовы подробно рассказать о нашей жизни в новом Крыму после исторического возвращения в Россию", — заявил Умеров.

"Они (крымские татары, уехавшие из Крыма — Прим. ред.) с территории Украины играют роль "профессиональных крымских татар" ради заокеанских грантов и поддержки антироссийской риторики", — добавил он.