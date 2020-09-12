Руководитель Минпросвещения Валерий Фальков заявил, что к обучению нужно подходить исключительно серьёзно. И ни в коем случае не превращать этот процесс в игровой.
"Я приверженец старорежимных взглядов и считаю, что образование — это труд. Чтобы получить хорошее образование, надо приложить усилия. Нельзя превращать образование в развлечение. Всегда образование — это труд, особенно когда вы получаете образование техническое, инженерное, медицинское", — заявил Фальков.
МВД ведет поиск Марии Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири.