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Валерий Фальков: образование – это труд, а не игра

Руководитель Минпросвещения Валерий Фальков заявил, что к обучению нужно подходить исключительно серьёзно. И ни в коем случае не превращать этот процесс в игровой.

"Я приверженец старорежимных взглядов и считаю, что образование — это труд. Чтобы получить хорошее образование, надо приложить усилия. Нельзя превращать образование в развлечение. Всегда образование — это труд, особенно когда вы получаете образование техническое, инженерное, медицинское", — заявил Фальков.

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