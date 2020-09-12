Эксперт: больше всего мы читаем в детстве

Статистика показывает, что когда мы взрослеем, то читаем всё меньше и меньше. Именно такая ситуация сложилась в нашем государстве. Мы находимся в списке лидеров в мировом рейтинге по читающим детям. Однако та же статистика по взрослым людям резко переносит Россию на сороковое место.

Руководитель Российского книжного союза Сергей Степашин говорит, что для этого есть несколько причин. В том числе и наша образовательная система.