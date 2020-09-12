Психолог: благодарность способна улучшить жизнь

Когда беды наваливаются тяжёлым грузом, бывает непросто выстоять и не опустить руки.

Психолог Людмила Деменева рассказала, что с этим может помочь новая техника "Семь благодарностей". Её суть в том, чтобы сосредотачиваться не на плохом, а на хорошем, и благодарить за это каждый день. Кому именно говорить спасибо по сути не важно, объяснила психолог.