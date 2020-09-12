Когда беды наваливаются тяжёлым грузом, бывает непросто выстоять и не опустить руки.
Психолог Людмила Деменева рассказала, что с этим может помочь новая техника "Семь благодарностей". Её суть в том, чтобы сосредотачиваться не на плохом, а на хорошем, и благодарить за это каждый день. Кому именно говорить спасибо по сути не важно, объяснила психолог.
"Отлично, если благодарение станет ежедневной привычкой. Прибегайте к этой технике в минуты усиления тревоги среди дня. Ежедневная практика дает результат. Благодарность благотворно влияет на мозговую активность. Наше сознание устроено так, что оно не может концентрироваться одновременно на негативе и позитиве. Как только вы "включаете" нужные мысли, негатив теряет власть над вами. Это снижает тревогу", — поясняет психолог.
МВД ведет поиск Марии Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири.