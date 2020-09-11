Кинолог рассказал, как действовать в случае укуса собаки

Кинолог Голубев объяснил, какие действия и в какой последовательности надо предпринять при нападении собаки.

"Для начала остановите кровотечение: если задета артерия, наложите жгут выше повреждённого места, если вена — ниже. Затем промойте рану чистой проточной водой. Если нет раствора хлоргексидина или перекиси водорода, используйте хозяйственное мыло. Оно эффективно борется с бактериями", — рассказал президент российской кинологической федерации Владимир Голубев .

Сразу нужно обратиться в медучреждение. Если наличие прививки у собаки невозможно подтвердить документально, нужно обязательно пройти курс вакцинации от бешенства.

"Ни в коем случае не уклоняйтесь от этой процедуры: бешенство — смертельная болезнь, её можно предотвратить, но нельзя излечить!" — предупредил кинолог.

"Если напала домашняя собака, нужно обратиться в полицию, чтобы добиться наказания хозяина за безответственное отношение к животному. Если бездомная — в органы местного самоуправления, чтобы животных выловили и поместили в приюты. Подобные ситуации нельзя оставлять без внимания. Только ваше небезразличное отношение может помочь решить эту проблему", — заключил Голубев.