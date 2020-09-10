Росприроднадзор подал иск на 148 млрд рублей в суд на "Норникель" о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

"Енисейским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направлен иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении вреда, причинённого окружающей среде (её компонентам) вследствие нарушения АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК) обязательных требований природоохранного законодательства. Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей", — сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Авария с топливным резервуаром НТЭК произошла в конце мая 2020 года. 20 тысяч тонн вылились и попали в почву и водоёмы.

"Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарную и Далдыкан. В районе был введён режим ЧС, очистные работы продолжаются до сих пор. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в сумму порядка 148 млрд рублей и направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда.

В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки", — пояснили в пресс-службе.