В Подмосковье за неделю выписали 1,5 млн рублей штрафов за борщевик

Собственникам и арендаторам земель различного назначения за семь дней выписали 1,5 миллиона рублей штрафов за борщевик и несохранение почв в Подмосковье.

"По результатам контрольных проверок, инспекторами, за борщевик оштрафованы шесть правообладателей на сумму более 800 тысяч рублей, а 13 правообладателей — за отсутствие необходимых мер по сохранению плодородности и защите почв сельскохозяйственного назначения на сумму 680 тысяч рублей", — приводятся в сообщении пресс-службы слова министерства имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Глава регионального ведомства заявила, что суммы штрафов поступят в бюджеты муниципальных округов на цели создания и развития комфортной среды.

Ранее сообщалось, что житель Зеленограда скончался от прикосновения к борщевику. Он провёл более месяца в больнице из-за ожогов, полученных в результате прикосновения к этому растению.