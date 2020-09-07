Премьер-министр России Михаил Мишустин высказал мнение, что для достижения успеха необязательно ехать в Москву.
Об этом он рассказал участникам конкурса "Лидеры России".
"Сегодня в Москве собрались лидеры со всей нашей страны. Многие вообще считают, что для того, чтобы добиться успеха, надо ехать в Москву. Но это не так. В любом регионе, в каждом городе и посёлке вы можете проявить себя", — утверждает глава правительства.
"Вот для меня как для председателя правительства и как для гражданина очень важно, чтобы ваши опыт и новые практики вы помогли реализовать во всех уголках нашей страны, и жизнь в России становилась бы лучше и комфортнее", — пояснил Мишустин.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.