Тимур Валишев, глава компании-разработчика одного из мессенджеров, объяснил, что в этикете делового общения происходят большие изменения. Всё чаще люди пользуются мессенджерами, считая при этом, что звонок — это грубое вторжение в личное пространство.
Мессенджеры привлекательны удобством, возможностью обдумать свой ответ. Или, к примеру, дополнить его фото, видео и эмодзи.
"По нашим данным, число онлайн-чатов растет примерно на 40% в год, что говорит о востребованности такого общения клиентов с бизнесом, шестеро из 10 потребителей сегодня выберут текстовую коммуникацию", — отметил Валишев.
"Даже в социальных сетях все чаще появляются шутки о том, на что готовы молодые люди, лишь бы им не пришлось звонить и разговаривать с коллегами и клиентами, про их нелюбовь к голосовым сообщениям. Телефонный звонок воспринимается многими как грубое вторжение в личное пространство, о котором по-хорошему нужно договариваться или хотя бы предупреждать заранее", — рассказал специалист.
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