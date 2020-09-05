Тимур Валишев: общение в мессенджерах более полное и человечное

Тимур Валишев, глава компании-разработчика одного из мессенджеров, объяснил, что в этикете делового общения происходят большие изменения. Всё чаще люди пользуются мессенджерами, считая при этом, что звонок — это грубое вторжение в личное пространство.

Мессенджеры привлекательны удобством, возможностью обдумать свой ответ. Или, к примеру, дополнить его фото, видео и эмодзи.