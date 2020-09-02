Совсем скоро во всех регионах России состоятся выборы. Некоторые выборные участки при этом будут располагаться в школах. И ученики не смогут посещать учебные заведения в этот период. Правительство предоставило решить этот вопрос самостоятельно, в индивидуальном порядке.
Кто-то может отправить учеников на заочное обучение. Другие организуют культпоходы или уроки на свежем воздухе. А кто-то и вовсе подарит детям маленькие каникулы.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.