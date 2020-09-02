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Скоро выборы: чем в это время займутся школьники

Общество

Совсем скоро во всех регионах России состоятся выборы. Некоторые выборные участки при этом будут располагаться в школах. И ученики не смогут посещать учебные заведения в этот период. Правительство предоставило решить этот вопрос самостоятельно, в индивидуальном порядке.

Кто-то может отправить учеников на заочное обучение. Другие организуют культпоходы или уроки на свежем воздухе. А кто-то и вовсе подарит детям маленькие каникулы.

 

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