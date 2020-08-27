Знаменитые блогеры поддержали Максима Шугалея

Звезды соцсетей активно присоединились к акции #русскиенесдаются в поддержку Шугалея.

27 августа в России стартовал масштабный флешмоб в поддержку Максима Шугалея и Самера Суэйфана — социологов, незаконно находящихся в ливийской тюрьме.

Известные блогеры, актеры, певцы и другие медийные личности оделись в одинаковые черные футболки с надписью: "Русские не сдаются. Максим Шугалей". Главной целью флешмоба стало информирование россиян о тяжелой судьбе соотечественников за границей. Ведь именно общественный резонанс, возможно, сможет освободить заключенных из тюрьмы.

В акции поучаствовали такие звезды, как Анфиса Чехова, Анастасия Стоцкая, Эвелина Бледанс, Ольга Орлова, а также блогеры Юлия Пушман, Лилия Абрамова, Олег Майами и многие другие. Все они обратились к своим подписчикам и попросили их не быть равнодушными и рассказать всем своим знакомым про историю россиян, которых насильно удерживают в Ливии.