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Дмитрий Морозов: задача школьной медицины — сохранить здоровье детей

Общество

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в течение первых двух недель с начала учебного года в школах будут дежурить медицинские работники. О том, что конкретно будет входить в их задачи, рассказал председатель Комитета Государственной думы по охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор, хирург Дмитрий Морозов.

"Вопрос и простой, и сложный. Я четыре года работаю в Думе. Мы занимаемся проблемой школьной медицины довольно-таки подробно и прекрасно понимаем, что ребёнок большую часть жизни проводит в образовательном учреждении, поэтому наше внимание должно быть переключено именно в эту зону — в зону сохранения его здоровья.

Важно обеспечение сберегающего учебного процесса и сохранение здоровья как такового. Наши оппоненты иногда говорят, что это не больница, так не надо. Я так не считаю, потому что профилактика очень важна.

Сегодня, когда речь идет о коронавирусной инфекции, мы находимся внутри эпидемического процесса, поэтому всё, что касается термометрии и соблюдения социальной дистанции, соблюдения масочного режима, обеспечения питания, — всё это требует особого внимания.

В связи с этим в школах будут работать медики.

Завтра мы проведём заседание Комитета с участием Минздрава, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, педагогов и родителей, чтобы обсудить, насколько мы готовы к охране здоровья детей в образовательных учреждениях в этот учебный год", — заключил эксперт.

 

 

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