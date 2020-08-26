В Ростехе рассказали о видах кибермошенничества, возникших в пандемию

В период пандемии из-за распространения удаленного режима работы значительно выросло число кибератак.
"Если раньше киберпреступники стремились проломить защиту предприятий или частных лиц, то теперь появился новый метод, связанный с пандемией, — это скидки, различные предложения по защите от вируса, покупке лекарств и так далее. Пользователей забрасывают на фишинговый сайт, где многие из них "сливают" информацию по своим банковским картам, либо на компьютер ставится вредоносное программное обеспечение", — рассказал в интервью агентству ТАСС генеральный директор концерна "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех") Владимир Кабанов.
Хакеры стали более активно атаковать домашние компьютеры сотрудников, работающих дистанционно в сети корпоративного доступа.
"Мошенники стали более изощренно применять возможность фишинговых ссылок, подменять сайты, использовать домены больших компаний для рассылки спам-сообщений и вирусных программ. Многие сотрудники на "удаленке" стали использовать сети корпоративного доступа на домашних компьютерах, на которых не всегда следили за наличием антивирусной базы или ее своевременным обновлением", — объяснил Кабанов.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.