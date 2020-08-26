В Ростехе рассказали о видах кибермошенничества, возникших в пандемию

В период пандемии из-за распространения удаленного режима работы значительно выросло число кибератак.

"Если раньше киберпреступники стремились проломить защиту предприятий или частных лиц, то теперь появился новый метод, связанный с пандемией, — это скидки, различные предложения по защите от вируса, покупке лекарств и так далее. Пользователей забрасывают на фишинговый сайт, где многие из них "сливают" информацию по своим банковским картам, либо на компьютер ставится вредоносное программное обеспечение", — рассказал в интервью агентству ТАСС генеральный директор концерна "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех") Владимир Кабанов.