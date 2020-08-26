Психолог: научите ребёнка говорить "нет"

В первую очередь, по мнению эксперта, это должна быть комплексная работа. То есть, объяснять, что такое хорошо и что такое плохо должны как родители, так и педагоги. Только такой подход даст положительный результат.

"Я считаю, формирование правосознания надо начинать в детском саду, в раннем возрасте объяснять, что хорошо, а что плохо, выявлять отклонение от общепринятых норм", — отметила Юлия Малюшина.

Кроме того, очень важно с детства научить ребёнка говорить "нет". Это поможет в будущем отказаться от общения с плохой компанией.