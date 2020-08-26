В первую очередь, по мнению эксперта, это должна быть комплексная работа. То есть, объяснять, что такое хорошо и что такое плохо должны как родители, так и педагоги. Только такой подход даст положительный результат.
"Я считаю, формирование правосознания надо начинать в детском саду, в раннем возрасте объяснять, что хорошо, а что плохо, выявлять отклонение от общепринятых норм", — отметила Юлия Малюшина.
Кроме того, очень важно с детства научить ребёнка говорить "нет". Это поможет в будущем отказаться от общения с плохой компанией.
"Надо научить детей говорить нет. Родители и учителя должны объяснить, что отказ выпить или закурить за компанию — не проявление слабости или трусости, а напротив, демонстрация характера сильного человека, ведь плыть по течению всегда легче", — говорит эксперт.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.