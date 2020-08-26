В Госдуме рассказали, какие газовые плиты не взрываются в домах

Установка оборудования с автоматическим отключением решит проблему периодически повторяющихся взрывов бытового газа в многоквартирных домах.

"Я продолжаю настаивать на том, что мы предлагали в свое время, и это, вроде бы, было поддержано — о том, что при капитальном ремонте надо газовые плиты менять на плиты с автоматическим отключением. Они сейчас есть в производстве нашем, отечественном, и они уже не такие дорогие, как это было 10-15 лет назад… Это гарантия, извиняюсь, от дурака или от пьяного, или от безумного, или от каких-то конфликтов. Это нужно сделать обязательно. И второе, на чем я настаиваю постоянно, в том чтобы был диспетчер автоматический, который отключает, и отключение происходит автоматически", — рассказала глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.