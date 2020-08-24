Туроператоры обнаружили в соцсетях нелегальную продажу справок, которые требуются для поездок в Европейские страны. Документы являются фиктивными, предупредили в АТОР.

"Сейчас в Европу можно попасть легально, если есть уважительная причина. Например, наличие гражданства либо вида на жительство, а также учеба, лечение, работа или уход за близкими родственниками. При этом в соцсетях начали активно предлагать нелегальные способы уехать за границу в обход ограничений. Так, за сумму от двух до 60 тысяч рублей можно оформить медицинские справки для выезда за рубеж. После возвращения в Россию клиенту предлагают купить готовый тест на COVID-19 с отрицательным результатом", — рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).