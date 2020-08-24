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Россияне рассказали, что сейчас для них самое сложное в путешествиях

Общество

Что сейчас самое сложное в путешествиях для россиян, выяснил аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", который провел опрос на своем сайте и в соцсети "ВКонтакте".

"Четверть опрошенных (25%) признались, что их раздражает необходимость носить маски и перчатки. Почти столько же (24%) респондентов сказали, что им сейчас сложно планировать путешествия: они боятся, что поездка может отмениться. Еще 21% путешественников отметили, что им просто некуда поехать, так как границы с их любимыми местами для отдыха еще не открыты. Около 7% участников опроса сказали, что испытывают сложности с подготовкой к путешествию: им трудно следить за информацией об ограничениях в разных регионах", — говорится в результатах исследования.

Большинству россиян мешают ограничения, так или иначе последовавшие за пандемией коронавируса. Только три процента опрошенных назвали причину, не связанную с COVID-19.

"7% признались, что им сложно соблюдать социальную дистанцию, и такая же доля респондентов отметила, что они не хотят сдавать тест на COVID-19 после поездок за границу. 6% путешественников сказали, что им мешают ограничения в отелях, музеях и других местах. Оставшиеся 3% выразили сожаление, что им не с кем поехать: их друзья и родственники соблюдают самоизоляцию", — говорится в исследовании.

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