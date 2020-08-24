Фиксированную ставку по образовательным кредитам введут в России

Образовательные кредиты в России станут более привлекательными. Процентная ставка снизится, увеличится льготный период кредитования и срок погашения этого займа.

"До сих пор условия предоставления средств на образовательные цели бы схожи с потребительскими займами. Сейчас они будут выгодны для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе. Льготный период кредитования увеличили с трех до девяти месяцев после окончания учебного заведения. Срок погашения образовательного кредита необходимо продлить до 15 лет по истечении льготного периода", — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Председатель правительств РФ заявил, что кабмин утвердил фиксированную ставку на образовательные кредиты размером в три процента годовых, в том числе на ранее полученные займы.