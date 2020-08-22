Российские вузы ослушались Владимира Путина

В новом учебном году обучение в государственных вузах будет дороже в среднем на 72,4 тысячи рублей. Образовательные учреждения повысили стоимость обучения на 8,5%.

Примечательно, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что государственные вузы в текущем году не будут увеличивать стоимость обучения из-за сложной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Академик Российской академии образования Борис Бим-Бад утверждает, что вузы вынуждено пошли на увеличение цен.