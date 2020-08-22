Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Региональный этап конкурса "Цифровой прорыв" стартовал в Южном IT-хабе
В Берлине произвёл посадку медицинский борт с Алексеем Навальным
Пандемия грозит миру "голодом библейских масштабов"
Трамп раскрыл свой самый главный страх
Мясникову стало стыдно за поведение Ефремова в суде
Белорусская армия готова открыть огонь на поражение по протестующим
Дочь Михаила Ефремова оценила увольнение Эльмана Пашаева
О каких болезнях могут говорить белые пятна на ногтях?
Автоэксперт рассказал о перспективах аэротакси в России

Российские вузы ослушались Владимира Путина

Общество

В новом учебном году обучение в государственных вузах будет дороже в среднем на 72,4 тысячи рублей. Образовательные учреждения повысили стоимость обучения на 8,5%.

Примечательно, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что государственные вузы в текущем году не будут увеличивать стоимость обучения из-за сложной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Академик Российской академии образования Борис Бим-Бад утверждает, что вузы вынуждено пошли на увеличение цен.

"Чтобы выжить, надо, конечно, увеличивать зарплаты. В частности, преподавателям вузов. Не только преподавателям, но и всей массе людей, которые осуществляют инфраструктурные работы", — пояснил Бим-Бад.

Последние материалы
Самолёт с Алексеем Навальным на борту вылетел в Берлин
В Москве на год закроется "Рижская" станция метро
Трамп раскрыл свой самый главный страх
Мясникову стало стыдно за поведение Ефремова в суде
Белорусская армия готова открыть огонь на поражение по протестующим
Дочь Михаила Ефремова оценила увольнение Эльмана Пашаева
О каких болезнях могут говорить белые пятна на ногтях?
Автоэксперт рассказал о перспективах аэротакси в России
Фатальная ошибка Лукашенко
Поможет ли новый алгоритм вычислять интернет-троллей?
Популярное
Новости спорта
Чемпион мира по борьбе выгнал жену со свадьбы

Свадьба чемпиона мира по борьбе Заурбека Сидакова во Владикавказе завершилась скандалом.

Чемпион мира по борьбе выгнал жену со свадьбы
Политолог Фетисов: в Белоруссии пройдут повторные выборы президента
Новости Белоруссии
Политолог Фетисов: в Белоруссии пройдут повторные выборы президента
Новости спорта
Глава Федерации лёгкой атлетики Белоруссии отказался от Лукашенко
Азия
Международные компании выводят свои производства из Китая
Василий Амирджанов Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску Василий Амирджанов Игорь Буккер Анатолий Вассерман о перспективах отношений России и Белоруссии Игорь Буккер Любовь Степушова Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции Любовь Степушова
Комментарии
"Майдан" не нужен: стоит ли России верить Европе
Власти Эстонии признали сегрегацию русских. Что дальше?
Военный эксперт Коротченко: с Азербайджаном у России проблем нет
Власти Эстонии признали сегрегацию русских. Что дальше?
Август-91: трагедия или победа демократии?
Август-91: трагедия или победа демократии?
"Найду себе лучше": почему Ефремов отказался от услуг адвокатов
Власти Эстонии признали сегрегацию русских. Что дальше?
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции
"Майдан" не нужен: стоит ли России верить Европе
Путин второй день подряд разговаривает по телефону с Лукашенко
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Татьяна Жданок: положение русских в Латвии сравнимо с холокостом
Путин второй день подряд разговаривает по телефону с Лукашенко
Власти Эстонии признали сегрегацию русских. Что дальше?
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
"Майдан" не нужен: стоит ли России верить Европе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ