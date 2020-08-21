Участники пробега на мотоциклах "ИЖ" повторили маршрут 1936 года

Участники мотопробега "Путь легенды", которые 17 августа стартовали из Ижевска, прибыли в Москву, сообщили в соцсетях организаторы.

"Мы это сделали. За четыре дня мы повторили легендарный маршрут, воссоздали историю, напомнили более 1 000 людям об "ИЖах" и заложили нужный вектор нашего мотопробега. На пути нам встретились люди, чьи сердца, как и наши, начинают учащенно биться при одном воспоминании о железных конях, — говорится в сообщении.

В Ижевске за всю историю было выпущено 10,5 млн единиц мотоциклов. Первый "ИЖ" сошёл с конвейера в 1929 году, его сконструировал инженер Пётр Можаров.