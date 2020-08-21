Супруги Евгений и Евдокия Бакшеевы из Забайкальского края стали победителями пятого Всероссийского конкурса "Семья года-2020" в номинации "Золотая семья".

Супруги живут вместе 62 года, воспитали детей, а теперь приглядывают за внуками и правнуками. Из трёх тысяч российских семей, участвовавших в конкурсе, в финал вышли 89 семей-победителей. Жюри конкурса дистанционно оценивало портфолио семей, их визитные карточки, а также участие в жизни родного края.

"Традиционно забайкальские семьи становятся победителями в той или иной номинации. Это говорит о том, что у нас живут такие семьи, которые могут стать примером для молодого поколения. Замечательно, что есть такие конкурсы, которые дают возможность рассказывать об уникальных семьях, их традициях со всех уголков нашей большой страны.

Мы от всей души поздравляем победителей", — отметил временно исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко.