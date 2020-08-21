Наступает эпоха из фантастических фильмов — в России выдали первый кредит под токены, то есть под криптовалюту.
Генеральный директор платформы по работе с криптовалютными активами Павел Салас рассказал, как будет регулироваться подобная сделка.
"Все зависит от того, куда политически подует ветер дальше. Если мы посмотрим первый закон о цифровых активах, который предлагался, — это было одно. Он сильно изменился. Скорее всего, криптовалюты как деньги не будут приняты, они могут быть использованы как средства сбережения", — рассказал он.
Также он приравнял в возможном будущем золотые счета и серебряные и счета в криптовалюте.
"В России народ может иметь на счетах доллары, но платить ими он не имеет права, это запрещено. Все транзакции на территории РФ должны делаться в рублях. При лучшем раскладе биткоин приравняют к данной ситуации", — отметил он.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.