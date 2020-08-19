Глава "Садоводов России" рассказал, что нужно сделать в августе на даче

Опытный садовод дал советы российским дачникам, как завершить летний сезон в саду и подготовиться к осени.

"Основная работа — это поддержание на даче порядка. Это сбор сорняков, переработка и вывоз растительных остатков. Не думайте, что это просто! Это еженедельная, может быть, даже ежедневная рутинная работа. Еще, конечно, сбор урожая идет: я вот картошку выкапываю, яблоки уже начал собирать. Еще кабачки и патиссоны", — рассказал глава общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

По его словам, в августе нужно начинать пересаживать кустарники, а в сентябре можно приступить к пересадке деревьев. Август — подходящее время для обработки почвы и внесения в неё компоста.