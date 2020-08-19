Опытный садовод дал советы российским дачникам, как завершить летний сезон в саду и подготовиться к осени.
"Основная работа — это поддержание на даче порядка. Это сбор сорняков, переработка и вывоз растительных остатков. Не думайте, что это просто! Это еженедельная, может быть, даже ежедневная рутинная работа. Еще, конечно, сбор урожая идет: я вот картошку выкапываю, яблоки уже начал собирать. Еще кабачки и патиссоны", — рассказал глава общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.
По его словам, в августе нужно начинать пересаживать кустарники, а в сентябре можно приступить к пересадке деревьев. Август — подходящее время для обработки почвы и внесения в неё компоста.
"Можно начинать пересаживать некоторые кустарники или деревья, а основным временем для пересадки деревьев, посадки сада будет сентябрь. Еще август — самое время обрабатывать почву и готовить компосты, вносить органические удобрения, которые идут под перекопку. В общем, точите лопаты! И это я перечислил всего пять процентов — работы на самом деле гораздо больше", — приводит слова Андрея Туманова РИА ФАН.
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