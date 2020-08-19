В Москве оскорблённая мать ранила ножом обидчика своего ребёнка

Во 2-м Южнопортовом проезде в Москве произошла драма: оскорбленная мать бросилась на обидчика своего ребенка с ножом.

Четверо студентов играли в теннис и попросили уйти с детской площадки детей, после чего пришла мать малышей и начала бросаться с ножом сначала на сетку, а потом и на игроков. Здоровью пострадавших ничего не угрожает, рана в плече у одного из студентов была оперативно зашита медиками.