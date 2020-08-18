В Петербурге умер пациент больницы из-за действий сотрудников охраны

Петербургская больница начала проверку инцидента, при котором умер её пациент при невыясненных пока обстоятельствах.

"Мариинская больница Санкт-Петербурга начала служебную проверку после смерти пациента учреждения. По факту данных событий, действий охранного предприятия "Евроохрана", начата служебная проверка. Результаты сообщим по готовности. Искренне соболезнуем родственникам", — сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Ранее в СМИ сообщили о петербуржце, который поступил в Мариинскую больницу с травмированной головой. Несмотря на запрет врачей, мужчина вышел из медучреждения, чтобы сходить в магазин. В публикациях отмечалось, что после магазина мужчина не смог попасть в больницу обратно, потому что его не пустили назад охранники. Они потребовали от мужчины доказательств, что он является пациентом Мариинской больницы. Мужчина ушёл домой и вскоре умер.