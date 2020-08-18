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Эксперт: наказание для пьяных водителей должно постоянно ужесточаться

Общество

Вождение в нетрезвом виде — главный риск на дороге для всех участников дорожного движения. На втором месте — агрессивное вождение и отсутствие самоконтроля за рулём.

Такое мнение высказал доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой "Организация и безопасность движения" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Султан Жанказиев.

"В отношении людей, которые нарушают правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, нарушения должны постоянно ужесточатся, и это должен быть процесс, растянутый во времени. Очень сложно добиться результата, если просто вести какую-то одну очень большую, безусловно, справедливую норму и на этом остановиться. Эффект достигается гораздо больший, если этот процесс еще растянут во времени. У нас используется и реализуется практика пороговых мер. Накипело — перепрыгнули на следующий уровень. Все-таки это должна быть какая-то государственная стратегия по ужесточению мер", — уверен эксперт.

Что касается ужесточения наказания за нетрезвую езду с детьми в салоне, то здесь ответственность должна быть двойная — за нарушение на дороге и нарушение, связанное с неправильным воспитанием молодого поколения.

"Если дети видят, что это норма, они потом транслируют эту норму на взрослую жизнь. Если сидят в салоне дети, особенно если это дети, умеющие наблюдать, то есть это возраст околотинейджерский и тинейджерский, ответственность, естественно, должна становиться выше", — заключил Жанказиев.

Ранее "Правда.Ру" писала, что руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для водителей, севшими за руль нетрезвыми и взявшими с собой детей. По его мнению, за такое нарушение автомобилистов нужно лишать прав на пять лет.

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