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Как не лишиться средств в онлайн-банке, рассказал юрист

Общество

Получение предоплаты или залога за товар — это самые простые способы, к которым прибегают аферисты, которые крутятся около онлайн-доск объявлений.

"Многие выманивают данные платежной карты жертвы и доступ к ее онлайн-банкингу, а также создают зеркальные ссылки, по которым деньги уходят к мошенникам. Поэтому лучший выход — менять деньги на товар при встрече и никуда не вводить присылаемые "продавцами" коды", — рассказал юрист Иван Соколов.

Опытные аферисты так втираются в доверие к людям, что те даже не замечают, с какой легкостью могут перевести на номер телефона мошенника немалую сумму.

"Популярны несколько основных способов мошенничества. Самый простой, когда продавец просит перевести деньги на номер его мобильного телефона. Это может быть предоплата или залог за товар. Кроме того, в ходе бесед мошенники настолько втираются в доверие к своей жертве, что просьба бросить пару тысяч на телефон не кажется чем-то необычным", — подчеркнул он.

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