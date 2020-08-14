Как не лишиться средств в онлайн-банке, рассказал юрист

Получение предоплаты или залога за товар — это самые простые способы, к которым прибегают аферисты, которые крутятся около онлайн-доск объявлений.

"Многие выманивают данные платежной карты жертвы и доступ к ее онлайн-банкингу, а также создают зеркальные ссылки, по которым деньги уходят к мошенникам. Поэтому лучший выход — менять деньги на товар при встрече и никуда не вводить присылаемые "продавцами" коды", — рассказал юрист Иван Соколов.

Опытные аферисты так втираются в доверие к людям, что те даже не замечают, с какой легкостью могут перевести на номер телефона мошенника немалую сумму.