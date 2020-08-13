Начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский обратился с извинениями к сотрудникам предприятия "Химволокно", которые ранее вышли с протестом и встретились с милицией.

"Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно", — заявил Синявский.