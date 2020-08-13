Туристы рассказали, как обходят ограничения по ручной клади

Туристы рассказали, как обойти ограничения по ручной клади при авиаперелете. Ручная кладь обычно имеет правила, установленные авиакомпанией, например, иногда пассажир может взять с собой в самолет не только сумку, но и портфель для ноутбука.

Как сообщает Argumenti, путешественники советуют брать с собой тканевые и мягкие сумки, которые можно легко "затолкать" в проверочный бокс, а при необходимости сложить, стянуть ремнями и т.д.