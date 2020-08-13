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Туристы рассказали, как обходят ограничения по ручной клади

Общество

Туристы рассказали, как обойти ограничения по ручной клади при авиаперелете. Ручная кладь обычно имеет правила, установленные авиакомпанией, например, иногда пассажир может взять с собой в самолет не только сумку, но и портфель для ноутбука.

Как сообщает Argumenti, путешественники советуют брать с собой тканевые и мягкие сумки, которые можно легко "затолкать" в проверочный бокс, а при необходимости сложить, стянуть ремнями и т.д.

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