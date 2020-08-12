Кабмин распределит между регионами 22 млрд рублей на школьное питание

Правительство России распределит между регионами страны 22 млрд рублей на горячее питание для учеников начальных классов.

"Сегодня внесем изменения в правила предоставления субсидии, распределим 22 млрд рублей на эти цели в текущем году и сможем обеспечить возможность предоставления горячего питания с привлечением федеральных средств гораздо большему числу детей, чем планировалось ранее", — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее без федеральной поддержки могли остаться субъекты федерации, в которых всего несколько общеобразовательных учебных учреждений не успели подготовиться к обеспечению учеников горячим питанием.