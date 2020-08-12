Правительство России распределит между регионами страны 22 млрд рублей на горячее питание для учеников начальных классов.
"Сегодня внесем изменения в правила предоставления субсидии, распределим 22 млрд рублей на эти цели в текущем году и сможем обеспечить возможность предоставления горячего питания с привлечением федеральных средств гораздо большему числу детей, чем планировалось ранее", — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее без федеральной поддержки могли остаться субъекты федерации, в которых всего несколько общеобразовательных учебных учреждений не успели подготовиться к обеспечению учеников горячим питанием.
"До этого федеральную субсидию на организацию горячего питания могли получить только регионы, где все без исключения школы к этому готовы. Таким образом, регионы, где лишь несколько школ не успели подготовить, могли остаться без федеральной поддержки. Мы считаем это несправедливым", — пояснил Мишустин.
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