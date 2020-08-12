Казахстан возобновляет авиасообщение с Россией

Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны сообщила, что с 17 августа полеты из Казахстана в Россию снова будут осуществляться. А также в другие страны: Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Объединенные Арабские Эмираты. Возобновление авиасообщения будет происходить поэтапно.

Напомним, первые рейсы за рубеж стартовали из России 1 августа. С 27 марта авиасообщение было ограничено.