В большинстве вузов России занятия 1 сентября начнутся в очном формате

В очном формате начнутся занятия в большинстве российских вузов 1 сентября, в высших учебных заведениях будет масочный режим. Об этом рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"С сентября в вузах станет обязательным ношение масок. Не использовать маски допускается при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций. Занятия по физкультуре максимально будут организованы на свежем воздухе", — сообщил Фальков.

С 1 сентября в вузах будет регулярно проводиться измерение температуры у студентов и сотрудников, а также дезинфекция воздуха в помещениях.