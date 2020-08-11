В очном формате начнутся занятия в большинстве российских вузов 1 сентября, в высших учебных заведениях будет масочный режим. Об этом рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"С сентября в вузах станет обязательным ношение масок. Не использовать маски допускается при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций. Занятия по физкультуре максимально будут организованы на свежем воздухе", — сообщил Фальков.
С 1 сентября в вузах будет регулярно проводиться измерение температуры у студентов и сотрудников, а также дезинфекция воздуха в помещениях.
"Во всех вузах регулярно будет проводиться измерение температуры, а в помещениях — дезинфекция воздуха. Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы. Работникам вузов из группы риска будет предоставлена возможность работать дистанционно", — уточнил министр.
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