Более миллиона семей России получают пособия на детей до трёх лет

В России более миллиона семей с детьми до трёх лет получают ежемесячные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и занятости РФ.

"Выплаты на детей до трёх лет получают более миллиона семей. Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в рамках нацпроекта "Демография", — говорится в сообщении Минтруда.

В ведомстве рассказали, что сейчас выплаты на первого ребенка получают 836,6 тысячи семей. Пособия выплачиваются из бюджета, их средний ежемесячный размер составляет 12 тысяч рублей. 113,2 тысячи семей в стране получают пособия на второго ребенка. Эти средства выплачивается из денег материнского капитала. Еще 105,1 тысячи семей получают выплаты на третьего и последующих детей в 79 регионах России.