За уголовное преследование певца Новикова ему возместят 1 млн рублей

Ленинский райсуд Екатеринбурга принял решение возместить 1 миллион рублей певцу Александру Новикову в качестве ущерба за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

"Удовлетворено, взыскать в пользу Новикова с Министерства финансов РФ 1 миллион рублей. В законную силу постановление суда не вступило и может быть обжаловано", — сказал представитель екатеринбургского суда.

Бард просил суд взыскать с Минфина России 1 миллион рублей на компенсацию расходов на оказание юридической помощи.

Ранее сообщалось, что Новикова обвинили в мошенничестве в конце 2016 года. Следователи заподозрили певца в том, что он мог быть причастен к присвоению денег пайщиков жилого комплекса "Бухта Квинс". ЖК строила в Екатеринбурге компания Александра Новикова "Домбери". Год назад СК закрыл уголовное дело на Новикова в связи с отсутствием состава преступления.