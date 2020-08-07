Мясников назвал сценарии развития пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников, ставший известным по своим неординарным выступлениям в передачах телевидения, написал в своем телеграм-канале о возможных сценариях развития пандемии COVID-19. Он считает что таких вариантов два.

При первом варианте развития событий, человечеству удастся полностью остановить распространение коронавирусной инфекции.

"На самом деле этот радужный вариант возможен лишь при условии, если вакцина окажется эффективной, безопасной и ей воспользуются те же 70 процентов населения", — написал Мясников.

При втором сценарии коронавирус будет не спеша расходиться "несинхронными волнами", при этом COVID-19 будет терять смертельную и болезнетворную силу.