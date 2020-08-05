Украинцы по-прежнему лидируют среди въезжающих в Россию иностранцев

Пограничная служба ФСБ России сообщила, что в первом полугодии 2020 года Россию посетили на 60 процентов меньше иностранных граждан, чем годом ранее.

"Абсолютное большинство иностранцев приехали в РФ в первом квартале года - 5,5 млн. Во втором прибыли 509 тыс. человек. Больше всего иностранцев в первом полугодии прибыло из Украины - 1,7 млн. Далее с большим отрывом следуют Казахстан (885 тыс.), Узбекистан (620 тыс.), Таджикистан (373 тыс.), Азербайджан (233 тыс.). В первую десятку также вошли Киргизия с 212,3 тыс. человек, Финляндия (170,9 тыс.), Армения (160,4 тыс.), Абхазия (137,5 тыс.), Китай (126,5 тыс.)", - говорится в сообщении пограничников.

В пресс-релизе отмечается, что во втором квартале 2020 года с туристической целью ни один человек Россию не посетил. Таким образом, иностранный туристический поток за первое полугодие составил 322,8 тыс. человек. Это на 83,6% меньше, чем в первом полугодии 2019 года, когда приехали 1,97 млн иностранных туристов.