Эксперты выяснили, на что фактически россияне потратили детские пособия

Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов, заявили аналитики платежного сервиса CloudPayments.

Специалисты изучили обороты 133 микрофинансовых организаций (МФО). Объём выплат долгов за неделю с 6 по 12 апреля сравнивался с объёмом выплат в последующие аналогичные периоды. Выплаты пособий начались с 1 июня.

"Выплаты президентских пособий на детей помогли россиянам вернуть долги в МФО. По результатам, полученным в ходе анализа, только по итогам второй недели июня, когда большая часть президентских пособий на детей была выплачена, объём возврата долгов граждан в пользу МФО начал расти. До этого динамика возвратов была нисходящей, причем её пик (-30% к базовой неделе) пришёлся на первую неделю июня", — пришли к выводу аналитики.

Возврат долгов в МФО связан с тем, что пособия помогли людям улучшить своё материальное положение. 23 июня объявили о втором периоде выплат пособий, начался он 1 июля. Объём выплат долгов в МФО 1 июля вырос на 107 процентов.