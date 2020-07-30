Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов, заявили аналитики платежного сервиса CloudPayments.
Специалисты изучили обороты 133 микрофинансовых организаций (МФО). Объём выплат долгов за неделю с 6 по 12 апреля сравнивался с объёмом выплат в последующие аналогичные периоды. Выплаты пособий начались с 1 июня.
"Выплаты президентских пособий на детей помогли россиянам вернуть долги в МФО. По результатам, полученным в ходе анализа, только по итогам второй недели июня, когда большая часть президентских пособий на детей была выплачена, объём возврата долгов граждан в пользу МФО начал расти. До этого динамика возвратов была нисходящей, причем её пик (-30% к базовой неделе) пришёлся на первую неделю июня", — пришли к выводу аналитики.
Возврат долгов в МФО связан с тем, что пособия помогли людям улучшить своё материальное положение. 23 июня объявили о втором периоде выплат пособий, начался он 1 июля. Объём выплат долгов в МФО 1 июля вырос на 107 процентов.
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