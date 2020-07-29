Маргарита Грачёва, которой муж отрубил руки, снова выходит замуж

В декабре 2017 года в подмосковном Серпухове муж-садист из ревности отрубил кисти рук 27-летней матери двоих детей Маргарите Грачёвой.

Муж, заподозрив жену в измене, отвез ее в лес и отрубил обе руки. Врачи смогли спасти Маргарите одну кисть, вместо второй теперь протез, деньги на который собрали люди. Бывший супруг сейчас отбывает срок в колонии — его посадили на 14 лет.

В соцсетях Маргарита известила, что устроила личную жизнь и вскоре выходит замуж. О том, кто стал ее избранником, женщина не сообщила.

"В сентябре я выхожу замуж, и сейчас идет активная подготовка. Надеюсь, вирус нам не помешает. Об избраннике, когда будет надо, я всё расскажу", — написала Грачёва на своей странице в "Инстаграм".

Подписчики Маргариты поздравили её с приятными переменами, на странице появилось множество комментариев. В частности, есть такой: