В декабре 2017 года в подмосковном Серпухове муж-садист из ревности отрубил кисти рук 27-летней матери двоих детей Маргарите Грачёвой.
Муж, заподозрив жену в измене, отвез ее в лес и отрубил обе руки. Врачи смогли спасти Маргарите одну кисть, вместо второй теперь протез, деньги на который собрали люди. Бывший супруг сейчас отбывает срок в колонии — его посадили на 14 лет.
В соцсетях Маргарита известила, что устроила личную жизнь и вскоре выходит замуж. О том, кто стал ее избранником, женщина не сообщила.
"В сентябре я выхожу замуж, и сейчас идет активная подготовка. Надеюсь, вирус нам не помешает. Об избраннике, когда будет надо, я всё расскажу", — написала Грачёва на своей странице в "Инстаграм".
Подписчики Маргариты поздравили её с приятными переменами, на странице появилось множество комментариев. В частности, есть такой:
"Очень рада за то, что вы, наконец, нашли своё счастье! Пусть у вас будет всё так, как вы мечтаете! Поверьте, Маргарита, всё это заслуженно!".
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.