ЗАГС может отказать в регистрации имени ребенка

В Минюсте объяснили, что российские ЗАГСы могут отказать в регистрации имени ребенка, если оно состоит из аббревиатуры или несовместимо с его полом.

"В практике работы загсов имеют место отказы в государственной регистрации рождения и государственной регистрации перемены имени в случаях, когда такие имена противоречат традициям русской ономастики" — приводит слова пресс-службы Минюста издание ТАСС.

Также уточняется, что в имени нельзя использовать символы, цифры, должности и нецензурные слова.