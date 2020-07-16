Знание своего предмета и компетентность — основные признаки хорошего учителя. Также важны любовь к детям и профессии.
Положительные и отрицательные качества назвали сами педагоги. По результатам исследования оказалось, что самое главное — разбираться в том предмете, который преподаешь. Такое мнение высказали 25% опрошенных. Любовь к детям идет на втором месте, такой ответ выбрали 17% респондентов. 10% учителей уверены, что хороший педагог обладает педагогическим талантом, 9% — что важно быть гибким, 8% — что нужно обладать хорошим чувством юмора.
А вот плохой педагог — это безответственный человек, который безразличен к детям и своему предмету. Такого мнения придерживается каждый пятый респондент. Еще 16% назвали плохим учителем того, кто лениться и не стремиться к развитию.
Ранее "Правда.Ру" писала, что есть три варианта работы, как стартует в России новый учебный год. Например, от работы могут быть временно отстранены педагоги, которым исполнилось 60 лет. По второму сценарию возрастным педагогам могут предложить профилактический курс. Третий вариант предполагает дистанционное обучение.
Белорусский народ стерпит любое унижение, по мнению Александра Лукашенко. Президент перед выборами ведет себя крайне вызывающе, что радикализирует общество.