Эксперты рассказали, каким должен быть хороший учитель

Знание своего предмета и компетентность — основные признаки хорошего учителя. Также важны любовь к детям и профессии.

Положительные и отрицательные качества назвали сами педагоги. По результатам исследования оказалось, что самое главное — разбираться в том предмете, который преподаешь. Такое мнение высказали 25% опрошенных. Любовь к детям идет на втором месте, такой ответ выбрали 17% респондентов. 10% учителей уверены, что хороший педагог обладает педагогическим талантом, 9% — что важно быть гибким, 8% — что нужно обладать хорошим чувством юмора.

А вот плохой педагог — это безответственный человек, который безразличен к детям и своему предмету. Такого мнения придерживается каждый пятый респондент. Еще 16% назвали плохим учителем того, кто лениться и не стремиться к развитию.

Ранее "Правда.Ру" писала, что есть три варианта работы, как стартует в России новый учебный год. Например, от работы могут быть временно отстранены педагоги, которым исполнилось 60 лет. По второму сценарию возрастным педагогам могут предложить профилактический курс. Третий вариант предполагает дистанционное обучение.