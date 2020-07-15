132 человека задержаны в Москве во время протестной акции

Вечером 15 июля в Москве состоялась несанкционированная акция протеста против поправок в Конституцию. По данным МВД задержаны 132 человека.

Организаторами акции, по неподтвержденным данным, были "Открытая Россия" и кампания "Нет!". Именно они собирали подписи под "массовым иском в суд". Требование — отмена итогов голосования по поправкам.

Акция на Пушкинской площади шла спокойно, но ровно до того момента, пока кому-то не стало скучно и толпу не повели "прогуляться" по бульварам:

люди шли по проезжей части, а услышав требование сотрудников дорожной полиции вернуться на тротуар, некоторые стали ложиться на асфальт и перекрывать таким образом движение.

Дальше — привычный уже для оппозиции сценарий: вмешался ОМОН, начались задержания.