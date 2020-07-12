Альпинист оценил версию Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова

Выводы Генеральной прокуратуры о гибели группы туристов в перевале Дятлова являются логичным объяснением трагедии.

Такое мнение высказал тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. По его мнению, версия о том, что туристы не смогли найти палатку в условиях схождения лавины является "очень правдопободной".