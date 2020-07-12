Выводы Генеральной прокуратуры о гибели группы туристов в перевале Дятлова являются логичным объяснением трагедии.
Такое мнение высказал тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. По его мнению, версия о том, что туристы не смогли найти палатку в условиях схождения лавины является "очень правдопободной".
"Можно даже пройти мимо нее на расстоянии трех-четырех метров и не найти. А это лавина, шоковое состояние и они без специальной одежды", — утверждает Киселев.
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