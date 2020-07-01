В РФ начались единовременные выплаты на детей до 16 лет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что жители нашей страны в настоящее время находятся в сложном финансовом положении, вызванном пандемией коронавирусной инфекции. Экономика России еще не восстановилась. В связи с этим глава государства считает, что необходимо продлить выплаты семьям с детьми с рождения до 16 лет.

C 1 июля семьям с детьми до 16 лет будут перечислять единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей. Деньги автоматически перечислят тем, кто подал заявление на единовременную выплату месяц назад, а также тем, кто в апреле обращался за получением пособия в размере 5 тыс. руб. на детей до 3 лет.

Напомним, что Владимир Путин сообщил о ее выдаче в своем обращении к гражданам 11 мая. В ходе своего обращения, которое состоялось 23 июня, он заявил, что нужно продлить выплату. Для реализации этой цели выделено 274,3 млрд рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что семьи с детьми до 16 лет получат ещё одну выплату в 10 тысяч рублей.