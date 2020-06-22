Ханас: электронное голосование отвечает реалиям времени

Голосование по поправкам в Конституцию в онлайн-формате в Москве и Нижегородской области позволит снизить риски для граждан в условиях сохраняющейся эпидемической ситуации. На это обратил внимание политический консультант, директор "Дальневосточного консалтингового центра" Петр Ханас.

"Введение электронного голосования обусловлено в первую очередь нашими реалиями, нашей жизнью. Все это подвигает общество создавать новые системы коммуникации, в том числе для безопасного голосования. Особенно в период коронавируса, когда голосование на электронных площадках является наиболее востребованным, поскольку оно максимально безопасно", — отметил Петр Ханас.

Эксперт также напомнил, что на территории Москвы система электронного голосования уже была опробована в прошлом году на выборах в Московскую городскую думу.

"Сегодня в России целый пул городов, которые в состоянии провести электронное голосование: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владивосток, Хабаровск. То есть достаточно крупные по меркам Запада города. Необходима просто небольшая подготовка. Если система будет работать через портал Госуслуги, я, вообще, никакой сложности в этом не вижу", — сказал эксперт.

По его оценке, дистанционное электронное голосование — "достаточно серьезный шаг вперед".

Во-первых, по обеспечению безопасного голосования.

Во-вторых, по недопущению фальсификации на выборах.

В-третьих, по обеспечению максимального количества людей, которые бы участвовали в голосовании.

"Потому что у нас есть люди, которые по тем или иным причинам не могут явиться на избирательные участки — из-за командировок, отпусков и так далее. Электронное голосование — возможность отдать голос, не привязываясь к месту прописки. Допустим, я часто езжу по России и считаю такой формат очень удобным. Я бы, безусловно, предпочел электронное голосование. Во всяком случае, это сэкономит мне время, я не буду тратить около часа, чтобы прийти на участок и проголосовать там. Я буду лучше находиться у себя на рабочем месте и проголосую в течение трех-пяти минут. Конечно, существую некие стереотипы, которые порождаются различного рода фейковой информацией со стороны оппозиции, что электронное голосование — это шаг назад. Мол, это возможность для властей фальсифицировать результаты. Но это простые домыслы, которые существовали всегда", — сказал Ханас.

Впрочем, эксперт подчеркнул, что исключать традиционную форму голосования нельзя.

"Электронное голосование должно существовать наряду с возможностью проголосовать на участке. Человек сам должен выбрать: или он голосует в Ханты-Мансийске, несмотря на то, что прописан в Москве, или летит домой, чтобы выразить свои гражданские интересы там. Я считаю, электронное голосование очень удачное и своевременное решение… И если мы в России наладим возможность максимально безопасного голосования на различных электронных площадках, это только упрочит нашу избирательную систему", — считает Ханас.

Дистанционное электронное голосование доступно москвичам и жителям Нижегородской области через личный кабинет на порталах mos. ru и gosuslugi. ru. В качестве платформы для голосования был создан сайт 2020og. ru. Исчерпывающую информацию о поправках в Конституцию РФ можно найти на сайте конституция2020. рф.