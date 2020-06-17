Выпускные балы пройдут в 12 регионах России

Торжественные линейки и выпускные балы пройдут в 12 регионах России. Выпускникам разрешено провести мероприятия офлайн.

Об этом сообщает Министерство просвещения.

"В рамках проведенной работы мы понимаем на сегодняшний день, что 12 регионов Российской Федерации будут проводить либо даже уже провели выпускные вечера в очном формате. Часть регионов их начали проводить, часть регионов определили даты, в том числе выбран август", — рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

В 15 регионах страны празднование пройдет в разных форматах: в части муниципалитетов ребята встретятся на праздниках, в других районах празднование будет заочным. А вот жителям 57 регионов России придется попрощаться со школой онлайн.

Общероссийский выпускной назначен на 27 июня.

Напомним, что и самый грандиозный праздник выпускников "Алые паруса" в этом году пройдет в телевизионном формате. Шоу пройдет 27 июня. Праздник с водным шоу и проходом брига "Россия" пройдет в акватории Финского залива, а не на Неве, как это было в прошлые годы.